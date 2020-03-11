حساب المواطن يوضح طريقة إضافة أصحاب الدخول المستقطعة بالتأمينات الاجتماعية

أوضح برنامج «حساب المواطن»، طريقة إضافة أصحاب الدخول المستقطعة لدى التأمينات الاجتماعية، حال تسجيل بياناتهم في البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وقال البرنامج، عبر «تويتر»، إنه في حال كانت نسبة استقطاع الدخل، التي تباشرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ مقابل اشتراك المستفيد لديها، فعلى طالب الدعم اختيار أثناء استكمال بياناته، اختيار أيقونة «الحالة الوظيفية»، والضغط على أيقونة «موظف قطاع خاص»، ثم اختيار «مصدر الدخل»، على أن المستفيد «مسجل في التأمينات الاجتماعية»؛ ليتمكن من استيفاء بياناته المطلوبة للحصول على الدعم.

وأعلن برنامج حساب المواطن، أمس الثلاثاء، إيداع 2.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ«28» (دفعة شهر مارس) للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغت نسبة المستفيدين مستوفى معايير الاستحقاق 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون «مستفيد» و«تابع»، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقه 68.8 مليار ريال، منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وشملت الدفعة الحالية تعويض السعر الناتج عن التعديل الشهري لأسعار البنزين، وتحصل 53% من إجمالي المستفيدين على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1013 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

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