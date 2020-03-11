«سكني» يواصل تسليم «الفلل الجاهزة» في 26 مشروعًا خلال فبراير 2020

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ حيث شمل التسليم خلال شهر فبراير الماضي 26 مشروعًا تتوزع في 12 منطقة حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج «سكني» أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 5 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان ثادق، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، والأفلاج، بالإضافة إلى 4 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع).

كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف ضمن محافظتي سكاكا والقريات، كذلك ثلاثة مشاريع في منطقة جازان شملت «إسكان بيش وإسكان صامطة القفل وإسكان صبيا»، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في منطقة مكة المكرمة «إسكان القنفذة» و«إسكان الخرمة»، وفي منطقة تبوك أيضًا مشروعي «إسكان تبوك»، و«إسكان تيماء».

بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع «إسكان حائل» في منطقة حائل، ومشروعًا في المنطقة الشرقية بمحافظة الأحساء، وآخر في منطقة المدينة المنورة «العلا»، ومشروعًا في منطقة الباحة «إسكان المخواة»، علاوة على إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بنحو 42 مشروعًا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

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