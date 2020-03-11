ثلثها تم رصده استباقيًّا.. الصحة تكشف آخر حصيلة لإصابات كورونا بالمملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، وأوضحت -خلال مؤتمر صحفي- أنه تم رصد 21 حالة مؤكدة، وأن ثلث الحالات المسجلة «تم رصدها استباقيًّا».
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، وأن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن عملية تقصي المخالطين مستمرة، وإن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر ثلثها تم رصده استباقيًّا.. الصحة تكشف آخر حصيلة لإصابات كورونا بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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