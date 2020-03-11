‏‪ بالصور.. بلدية الخرج تبدأ حملة إزالة مخلفات البناء مجهولة المصدر‬‬‬‬

بدأت بلدية محافظة الخرج، ممثلة في إدارة النظافة، تنفيذ المرحلة الأولى لحملة إزالة المخلفات ومواد الهدم مجهولة المصدر في عددٍ من أحياء المحافظة.

وأوضحت البلدية، أنها تلقت عددًا من البلاغات عبر الرقم الموحد للشكاوي (940) ، وعملت على رفع وإزالة مخلفات البناء والهدم، وغيرها من الأراضي الفضاء داخل الأحياء، مؤكدة أن المرحلة الثانية ستشمل خطة عمل تتعلق بأحياء المحافظة لإكمال حملة إزالة المخلفات.

ولفتت البلدية، إلى أنها سعت للتعامل النظامي مع مثل هذه المخلفات، وضبطها والحد من انتشارها، ومعالجة التشوه البصري الناتج عنها أضرار للبيئة، كما كثفت أدوارها الرقابية، والإجراءات النظامية المتعلقة بهذا الخصوص.

وأضافت البلدية، أنه بمتابعة رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، حرصت الإدارة المختصة بالبلدية على استمرار الحملة، وتحقيق أهدافها للعمل على تحسين المنظور البصري والمتعلق بالنظافة داخل الأحياء والأراضي الفضاء، والقضاء على الظاهرة التي تشوه المنظر العام للمحافظة.

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