المرور يوضح إجراءات تجديد رخصة قيادة المركبات للمبتعثين

حدد «المرور السعودي»، الإجراءات المطلوبة من الطلاب المبتعثين خارج المملكة، في حال انتهاء رخصة القيادة الخاصة بهم.

جاء ذلك، ردًا على تساؤل تلقاه «المرور السعودي»، عبر «تويتر»، بشأن انتهاء رخصة طالب مبتعث يدرس بإحدى الدول خارج المملكة.

وقال «المرور السعودي»، إن الطالب المنتهية رخصة القيادة الخاصة به أثناء الابتعاث بالخارج، يمكنه تجديدها بزيارة ملحقية المملكة العربية السعودية في الدولة التي يدرس بها، وإكمال الإجراءات اللازمة لتجديد الرخصة، والتي تشمل الفحص والتفويض لمن يراه مناسبًا لمراجعة إدارة المرور بأصل النموذج والتفويض والرخصة.

وتتضمن خدمة «تفويض الغير» المتاحة عبر نظام أبشر، تسجيل مركبات جديدة، ونقل ملكية مركبة، تجديد رخصتي السير والقيادة، وتعديل بيانات رخص القيادة، وإصدار رخص بدل تالف/ فاقد، طباعة كرت رخصة السير أو القيادة، تسجيل أو إلغاء مفوض، وتعديل بيانات المركبة.

ويمكن الحصول على هذه الخدمة، عبر الضغط على أيقونة «تفويض مراجعة قطاع»، تعبئة الاستمارة الإلكترونية، والضغط على أيقونة «تأكيد الخدمة»، وحال وصول رمز التحقق لتأكيد الخدمة، يتم إدخال الرمز وتحرير البيانات المطلوبة.

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