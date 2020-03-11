الصحة تفند إصابة 600 شخص بفيروس كورونا

فند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، صابة 600 شخص بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، وأوضحت -خلال مؤتمر صحفي- أنه تم رصد 21 حالة مؤكدة، وأن ثلث الحالات المسجلة «تم رصدها استباقيًّا».

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، وأن كل الحالات المصابة تخضع للعلاج، مشيرًا إلى أن عملية تقصي المخالطين مستمرة، وإن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.

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