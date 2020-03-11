فند المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، صابة 600 شخص بفيروس كورونا المستجد.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة، وأوضحت -خلال مؤتمر صحفي- أنه تم رصد 21 حالة مؤكدة، وأن ثلث الحالات المسجلة «تم رصدها استباقيًّا».
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبًا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، وأن كل الحالات المصابة تخضع للعلاج، مشيرًا إلى أن عملية تقصي المخالطين مستمرة، وإن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.
اقرأ أيضًا
بعد كورونا.. «وقاية» يوضح الفرق بين الحجر والعزل الصحي
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تفند إصابة 600 شخص بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.