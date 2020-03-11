السفارة السعودية بالكويت تمدد مغادرة رعايا المملكة 72 ساعة

أعلنت سفارة المملكة في دولة الكويت، أنه تم تمديد المغادرة النهائية للمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن خلال الـ72 ساعة القادمة، ابتداءً من تاريخ اليوم 16/7/1441هـ الموافق 11/3/2020م.
وذكرت السفارة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، أنه تقرر السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.
وأضافت السفارة: «للاستفسار يرجى عدم التردد في الاتصال بالأرقام التالية:
0096550155955 – 0096551121069 – 0096522550021».
وكانت السفارة قالت في بيان لها يوم أمس إنه بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة، وحرصًا على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن؛ تود السفارة توضيح إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًّا.
وأوضحت السفارة أنها نسقت لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء الأربعاء الموافق 16/7/1441هـ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ودعت السفارة المواطنين الراغبين في العودة عن طريق الجو إلى الاتصال على الأرقام الموضحة خلال 24 ساعة: 0096551121069 – 0096551121069 – 0096522550021.
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