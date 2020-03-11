وأوضحت الجوازات أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر " ، حيث تمكن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة ( الزائر ) متواجداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة ( الزائر ) وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة ( الزائر ) على قيد الحياة، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.
وأضافت الجوازات أنه يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-الجوازات تدعو القادمين للزيارة بالالتزام بتمديد التأشيرة قبل انتهاء المدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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