السعودية اليوم/ مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة



المدينة المنورة 14رجب 1441هـ الموافق 09مارس 2020م واس

استقبل مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي اليوم، مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي.

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع تنسيقي لمناقشة الأعمال المشتركة بين ادارة الدفاع المدني والشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة.

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17:33ت م

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