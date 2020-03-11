السعودية اليوم / بلدية غرب عرعر تنفذ حملة رقابية على صالونات الحلاقة والمطاعم



عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

‏نفذت بلدية غرب عرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية أمس، حملة رقابية على صالونات الحلاقة والمطاعم ، وشددت الرقابة الصحية للتأكد من تطبيق كافة اشتراطات الصحة العامة والألتزام باستمرارية التنظيف والتعقيم منعاً لانتقال الأمراض المعدية.

وأكدت أمانة الحدود الشمالية حرصها الشديد على تكثيف الجولات التفتيشية الرقابية، بهدف التأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، والتعامل بحزم مع المخالفات، بما في ذلك تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات ذات العلاقة بالمخالفات البلدية على المخالفين ، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940 .

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17:21ت م

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