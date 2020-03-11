السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير التحريات الإدارية بالمنطقة المعين حديثًا



الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس, العقيد منصور بن عبدالله الحجيلان بعد تعيينه مديرًا للتحريات الإدارية بمنطقة الرياض.

واستعرض خلال الاستقبال سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارة وإدارة التحريات الإدارية بالمنطقة وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

وأكد معالي وكيل إمارة الرياض على توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمكافحة الفساد

ونشر الرقابة الذاتية وتطوير المنظومات الرقابية الإدارية, متمنيًا للعقيد الحجيلان التوفيق والنجاح.

// انتهى //

17:21ت م

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