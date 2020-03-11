

بيروت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أصدرت سفارة المملكة العربية

وجاء في التعميم: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين بأنّه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط (الناقل الرسمي اللبناني)، لتسيير رحلة يوم السبت الموافق 14/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية".

ولفت التعميم النظر إلى أنّه "يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة بلبنان، على الأرقام التالية: أرضي : 009611762722 / جوال: 0096176026555 – 0096178803388".

// انتهى //

17:01ت م

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بيروت 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان اليوم، تعميماً إلى المواطنين السعوديين المُقيمين في لبنان الراغبين بالمغادرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء في التعميم: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين بأنّه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط (الناقل الرسمي اللبناني)، لتسيير رحلة يوم السبت الموافق 14/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية".ولفت التعميم النظر إلى أنّه "يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة بلبنان، على الأرقام التالية: أرضي : 009611762722 / جوال: 0096176026555 – 0096178803388".// انتهى //17:01ت م0178

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفارة المملكة في لبنان تتّفق مع طيران الشرق الأوسط لإجلاء السعوديين الراغبين بالعودة إلى الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.