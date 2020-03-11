السعودية اليوم / أمانة منطقة المدينة تعلن عن موعد انتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الفود تراك



المدينة المنورة 14رجب 1441هـ الموافق 09مارس 2020م واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم، عن بدأ استقبال أوراق المرشحين لانتخاب رئيس ونائب طائفة عربات الطعام المتنقلة (فود تراك).

وحددت أمانة المنطقة توقيت موعد انتخاب المرشحين الذي يوافق يوم الأحد 1441/8/12هـ، موضحة أن آخر موعد لتقديم أوراق المرشحين لرئيس ونائب المهنة يوم الخميس الموافق 1441/8/9هـ.

وأضافت الأمانة أن من مهام رئيس الطائفة ونائبه أن يكون لديه القدرة على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية، وأن يقوم بإبلاغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لإفراد حرفته وأن يكون لدية القدرة على مراقبة أفراد حرفته والإبلاغ عن من يلجأ إلى الخداع أو الغش من أصحاب الحرفة وأن يكون رقيبًا على أفراد حرفته حيال تنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.

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16:34ت م

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