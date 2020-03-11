السعودية اليوم / مركز البحوث والتواصل المعرفي يصدر دراسة حول "الدبلوماسية الشعبية.. رؤية استشرافية لآفاق قوة سعودية ناعمة"



الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي دراسة بعنوان "الدبلوماسية الشعبية.. رؤية استشرافية لآفاق قوة سعودية ناعمة"، من تأليف الدكتور حسين محمد الحسن، وأسامة عبدالمنعم الزيني، وذلك في 260 صفحة من القطع المتوسط.

وجاء الفصل الأول في الدراسة ليبحث المفاهيم المتعلقة بالموضوع كالقوّة الناعمة، والدبلوماسية الشعبية، والنشأة، والفروق بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية، والقنوات والبرامج وعوامل النجاح والاتجاهات للدبلوماسية الشعبية.

وبحث المؤلفان في الفصل الثاني الدبلوماسية الشعبية في التاريخ العربي والإسلامي، فيما جاء الفصل الثالث كإطلالة على تجارب المنطقة والعالم، لحقها فصل حول مقومات الدبلوماسية

الشعبية في المملكة العربية

ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي تأسس في ربيع الآخر 1437هـ/ يناير عام 2016م، بالعاصمة السعودية الرياض، واختصّ بدراسة السياسات والعلاقات الدوليّة، وتحليل الأزمات، والاستشراف، والبحث في الثقافات والدراسات البينيّة، بالإضافة إلى التخصّص في مجال التواصل المعرفي من خلال البرامج والمؤتمرات والزيارات والمعارض التي تهتمُّ بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم.

// انتهى //

16:27ت م

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الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واسأصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي دراسة بعنوان "الدبلوماسية الشعبية.. رؤية استشرافية لآفاق قوة سعودية ناعمة"، من تأليف الدكتور حسين محمد الحسن، وأسامة عبدالمنعم الزيني، وذلك في 260 صفحة من القطع المتوسط.وجاء الفصل الأول في الدراسة ليبحث المفاهيم المتعلقة بالموضوع كالقوّة الناعمة، والدبلوماسية الشعبية، والنشأة، والفروق بين الدبلوماسية الرسمية والشعبية، والقنوات والبرامج وعوامل النجاح والاتجاهات للدبلوماسية الشعبية.وبحث المؤلفان في الفصل الثاني الدبلوماسية الشعبية في التاريخ العربي والإسلامي، فيما جاء الفصل الثالث كإطلالة على تجارب المنطقة والعالم، لحقها فصل حول مقومات الدبلوماسيةالشعبية في المملكة العربية السعودية ، ليأتي الفصل الخامس معنونًا بـ (نحو تجربة دبلوماسية شعبية سعودية فاعلة) تناول حتيمة الدبلوماسية الشعبية في مواجهة محاولات التشويه الخارجية، والتجارب السعودية الناجحة على طريق الدبلوماسية الشعبية، وأخيرًا مقومات المشروع الوطني لقوى ناعمة شعبية سعودية.ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، الذي تأسس في ربيع الآخر 1437هـ/ يناير عام 2016م، بالعاصمة السعودية الرياض، واختصّ بدراسة السياسات والعلاقات الدوليّة، وتحليل الأزمات، والاستشراف، والبحث في الثقافات والدراسات البينيّة، بالإضافة إلى التخصّص في مجال التواصل المعرفي من خلال البرامج والمؤتمرات والزيارات والمعارض التي تهتمُّ بالجانب العلمي والثقافي بين المملكة وشعوب العالم.// انتهى //16:27ت م0165

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