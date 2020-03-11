السعودية اليوم / سويسرا تغلق 9 نقاط حدودية مع إيطاليا بسبب فيروس كورونا



بيلينزونا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية اليوم إغلاق تسع نقاط عبور حدودية صغيرة بين سويسرا وإيطاليا من أجل تحسين السيطرة على حركة المرور بين الدولتين اللتين تعانيان من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت السلطات السويسرية أنه سيتم تحويل المرور إلى نقاط عبور أكبر، وسيجري رجال الشرطة عمليات فحص فورية وفقا لتعليمات العزل التي تبنتها إيطاليا، التي لا تشجع فقط السفر المحلي غير الضروري ولكن أيضا عبور الحدود.

وتقع النقاط الحدودية المغلقة في كانتون تيتشينو الذي يتحدث مواطنوه باللغة الإيطالية في سويسرا، والذي سجل أكثر من سدس حالات الإصابة بفيروس كورونا الـ600 التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن.

وكان كانتون تيتشينو قد قرر عدم إغلاق حدوده، وذلك لأن نحو 4000 طبيب وممرض من ضمن 70 ألف مواطن يعيشون فيه يأتون من إيطاليا إلى الكانتون يوميا.

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16:20ت م

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