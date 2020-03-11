السعودية اليوم / مدير جامعة شقراء : لجنة السلم الاجتماعي في عسير .. أنموذجًا للتصالح وتدعم جودة الحياة 2030



أبها 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أشاد معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بخطوات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في إمارة المنطقة ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بحضور أمين عام المركز عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان، وذلك على هامش اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي الذي نظمته إمارة المنطقة قبل أيام بالتعاون مع هيئة تطوير عسير.

وقال الدكتور الأسمري : إن المشهد الحضاري الذي أشرف على كل تفاصيله سمو أمير منطقة عسير وسانده فريق عمل , يتميز بالبعد الوطني وثقافة اجتماعية متجذرة ، من أجل إرساء السلم المجتمعي بمنطقة عسير باعتباره أساسا للعدل ، وكرم أخلاق المجتمع الإسلامي والعربي ، هذه الخطوات الوطنية التي رحب بها أبناء المنطقة تنم عن وعي في الثقافة الدينية لدى المجتمع .

وأضاف أن التوجه الحضاري لإمارة منطقة عسير الذي أعلن عنه أمير منطقة عسير بكل وضوح وشفافية في ملتقى موسع يضم العديد من الأهالي والمسؤولين ، يقوم على إصلاح ذات البين في منطقة عسير وتخصيص لجنة لإرساء السلم المجتمعي بالمنطقة ، بهدف حل عدد من الخلافات بالمحافظة وإنهائها بالصلح، وتفعيل الدور النشط للمحافظ ولجنة الإصلاح.

ولفت إلى أن أبرز أعمال لجنة السلم الاجتماعي في عسير هو تثبيت العدالة المجتمعية وترسيخ القيم والأخلاقيات ومد الجسور بين أبناء المجتمع ، والمصالحات التي تقوم على العدل والمساوة بين شرائح المجتمع ، وبالتالي يرتفع توازن إعطاء الحقوق والالتزام بالواجبات .

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16:18ت م

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