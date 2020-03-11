السعودية اليوم / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي بنائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني



القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقاهرة اليوم بنائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني جعفر الصادق الميرغني.

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم بأن اللقاء تناول مجمل التطورات على الساحة السودانية ومسار العملية الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية في يوليو الماضي.

وأوضح البيان أن "أبو الغيط" جدد التزام الجامعة العربية بمساندة السودان والوقوف معه ومع شعبه في هذا الظرف الدقيق من أجل تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية انطلاقاً من حرص الجامعة الثابت على أمن واستقرار السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.

كما أثنى الأمين العام على دور الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الداعم لاستحقاقات المرحلة الانتقالية، وجهده المساند لعملية السلام مع الحركات المسلحة، وحرصه على تمتين الروابط التاريخية التي تجمع بين السودان وأسرته العربية.

وذكر البيان أن جعفر الصادق الميرغني أشاد بالدور الفاعل للجامعة العربية دعماً للسودان وانتقاله الديمقراطي، وأثنى بصفة خاصة على التزام "أبو الغيط" الشخصي بمساندة هذه المسيرة على النحو الذي تجلى خلال زيارته للخرطوم العام الماضي ومختلف المبادرات التي تبنتها الجامعة في هذا الخصوص.

كما عبر الميرغني عن ثقته في أن الجامعة ستواصل جهدها المقدر في هذا الاتجاه لتعبئة وحشد المساندة العربية للسودان وبما يعكس الارتباط التاريخي الأصيل الذي يميز علاقات السودان العربية والدور العروبي للسودان في منظومة العمل العربي المشترك.

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16:17ت م

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