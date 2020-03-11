شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لبنان تتّفق مع طيران الشرق الأوسط لإجلاء السعوديين والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في التعميم: "إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدة دول، ومن ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين بأنّه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط (الناقل الرسمي اللبناني)، لتسيير رحلة يوم السبت الموافق 14/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك خالد بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 15/3/2020م، الساعة 8.00 صباحاً، إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة، وذلك للمواطنين السعوديين وعوائلهم الراغبين بالعودة إلى المملكة ".
ولفت التعميم النظر إلى أنّه "يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة بلبنان، على الأرقام التالية: أرضي : 009611762722 / جوال: 0096176026555 – 0096178803388".
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