شكرا لقرائتكم خبر عن مركز إدارة الأزمات الصحية يواصل جهود التصدي لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

يواصل مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الوطني تنفيذ العديد من الجهود للتصدي لفيروس كورونا الجديد covid-19 والحد من انتشاره.

وجهز المركز غرفة للعمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام وزارة الصحة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يُشكل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني.

ويتولى المركز الإشراف على متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد وقد تتسبب في إصابات جماعية سواءً كانت أمراض معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية، إضافةً إلى متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها.

كما أن المركز لايقتصر دوره على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها بل إلى معرفة مسبباتها والعمل على منعها، وتحليل أسبابها وإعداد التقارير الدورية لها، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث بسبب تلك المخاطر، والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها.

ويتيح المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية التواصل مباشرة بعشرين مركز في مناطق المملكة، "مركز في كل منطقة صحية" وتشرف المراكز في المناطق، على المستشفيات والحكومية والخاصة في المنطقة.