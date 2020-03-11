شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": إصابات كورونا المؤكدة 21 حالة والان نبدء بالتفاصيل

- لا صحة لما نشر حول إصابة 600 شخص ونواصل جهود المكافحة - نتواصل مع أهالي القطيف وتعاونهم "متميز" - فحصنا 3500 لأشخاص مشتبه فيهم و 2500 خضعوا للحجر الصحي نفت وزارة الصحة ما نشر حول إصابة 600 شخص بفيروس كورونا الجديد، موضحة أن الإصابات المؤكدة حتى الآن 21 حالة بالمملكة. Advertisements وقال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي: أن "الجهود متواصلة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ولدينا إجراءات صحية لمن أفصح عن إصابته بالفيروس". وأضاف متحدث الصحة: رصدنا نحو 1000 حالة من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا الجديد، و ثلث الحالات رُصدت استباقيًا وفحصنا قرابة 3500 لأشخاص مشتبه فيهم و قرابة 2500 خضعوا للحجر الصحي، ونتواصل للإطمئنان على أهالي محافظة القطيف الذي أشاد بتجاوبهم وتعاونهم "المتميز". ودعا العبدالعالي، الجميع للالتزام بإجراءات العزل المنزلي والوقاية الصحية.

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