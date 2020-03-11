"العين الإخبارية" ترصد تردي الأوضاع الخدمية في طرابلس الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر بلدية حي الأندلس بطرابلس من أكبر البلديات مساحة وتعدادا سكانيا، وتتميز بموقعها الجغرافي ذات الطابع السكني والتجاري، ولكن سكان وأهالي بلدية حي الأندلس يشتكون من ضعف وتردي الخدمات، مثل تهالك البنية التحتية والطرق وغرق عدد من الشوارع بمياه الصرف الصحي، وانتشار القمامة في منطقتهم رغم حصول بلدية حي الأندلس على ميزانية تسيرية مقدارها 1.100000 مليون ومائة ألف دينار ليبي.

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إلى جانب الإيرادات من المحال والأسواق التجارية، ولكن ذهبت هذه الميزانية أدراج الرياح، ولم ير السكان منها شيئا حسب تعبيرهم، وقد عبر عدد من السكان عن غضبهم، محملين عميد وأعضاء بلدية حي الأندلس المسؤولية.