سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 11 مارس 2020

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في البنوك عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع، وفق أسعار المركزي السوداني.

وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا طفيفا في السوق "السوداء"، بنحو 4.25 جنيه، إذ تراوح سعر الدولار 111.25 و112.25 جنيه سوداني مقابل 111و112 جنيها سودانيا أمس.

ويحاول البنك المركزي السوداني كبح جماح التضخم للوصول به إلى 30%، مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 60%، وضبط السيولة ومراجعة الأداء المصرفي واتخاذ ما يلزم لإحداث استقرار في أسعار الصرف.



Advertisements

واتخذ البنك المركزي السوداني في هذا الإطار عدة إجراءات للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي، منها حظر تمويل شراء السيارات، باستثناء السيارات 25 راكبا، ضمن سياساته الخاصة بتمويل شركات النقد الأجنبي، وتمويل شراء العملة والأوراق المالية، وتجارة الرصيد، وتمويل شراء الذهب.

سعر اليورو



وسجل سعر اليورو 62.44 جنيه للشراء مقابل 62.75 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني، ليصل إلى 71.77 جنيه للشراء مقابل 72.13 جنيه للبيع، وفق بيانات المركزي السوداني.

وفي السوق الموازية، تراوح سعر اليورو بين 114.48 و127.70 جنيه، كما تم شراء الإسترليني بين 136.74 و148.60 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.65 جنيه للشراء مقابل 14.72 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 178.68 جنيه للشراء و179.75 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء فتراوح سعر صرف الريال السعودي بين 30.66 و32 جنيها، فيما تم تداول الدرهم الإماراتي بين 29.04 و31.32 جنيه، والدينار الكويتي بين 265 و270 جنيها، وفقا لمواقع إعلامية محلية بالسودان.