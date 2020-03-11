السفارة لدى لبنان: ترتيب رحلتي طيران لعودة المواطنين

أعلنت السفارة السعودية لدى لبنان أنه تم تخصيص رحلتين لنقل المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها: “إشارة إلى القرار الصادر بتعليق سفر المواطنين والمقيمين موقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها الجمهورية اللبنانية، تود السفارة إحاطة المواطنين أنه تم التنسيق مع طيران الشرق الأوسط لتسيير رحلة يوم السبت الموافق 2020/3/14م الساعة الثامنة صباحًا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ورحلة أخرى يوم الأحد الموافق 2020/3/15م الساعة الثامنة صباحًا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة”.