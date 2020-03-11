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2020-03-11 فيديو.. من مقر فحص الوافدين في الكويت متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements جهزت الكويت قاعة لفحص الوافدين إلى الأراضي الكويتية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل السماح لهم بدخول البلاد ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار الفيروس القاتل. وبحسب مقطع فيديو بثته قناة العربية فإن المكان المخصص لفحص الوافدين في أرض المعارض وتحديدًا في قاعة 6 حيث تم وضع كراسي الانتظار بطريقة معينة يفصلها مسافة 1.5 م وغير متقابلة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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