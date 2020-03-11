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2020-03-11 52 وظيفة إدارية شاغرة لدى القوات البرية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية، ممثلة بإدارة تقنية المعلومات، عن توفر عدد (52) وظيفة شاغرة، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل في عدد من مناطق المملكة، وترغب القيادة في إشغالها بالكوادر السعودية من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – مساعد إداري (عدد 34 وظيفة). – مطور برامج (عدد 4 وظائف). – باحث قانوني (عدد 4 وظائف). – مترجم (عدد 4 وظائف). Advertisements – باحث قانوني مساعد (عدد وظيفتين). – فني دعم (عدد وظيفتين). – فني دعم مساعد (عدد وظيفتين). وأوضحت القيادة أن التقديم سيتاح عبر منظومة التوظيف الإلكتروني جدارة على الرابط التالي: (هنا)، مشيرة إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 20 رجب 1441هـ، وينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 24 رجب 1441هـ. ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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