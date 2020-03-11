السعودية | السعودية: تعليق السفر هدفه الاحتراز من كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية: تعليق السفر هدفه الاحتراز من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية الأربعاء تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، رصدت عند المنافذ الحدودية. وأضافت أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج، وأن عملية تقصي المخالطين مستمرة بشكل يومي.

كما أشار المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي في مؤتمر صحفي إلى أن تعليق السفر للمواطنين والمقيمين هدفه الاحتراز من انتشار كورونا.

إلى ذلك، أوضح أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسباً لاحتمال إصابتهم.

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راكب مصري آت من نيويورك

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كوفيد19)، لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعاً في درجة حرارته، فتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

وكان الراكب موجودًا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه إلى مطار جدة.

يذكر أن السعودية، كانت أعلنت مساء الأحد، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك إلحاقاً لقرار حكومة المملكة، قصر الدخول إلى أراضيها مؤقتًا للقادمين من الإمارات والكويت والبحرين على المنافذ الجوية فقط.

ولاحقاً أضافت وزارة الداخلية 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إليها ودخول المسافرين القادمين منها.