- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعب تيمو هوبرز بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوص كإجراءات وقائية.
وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء، أن "هوبرز" تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" في حدث حضره يوم السبت.
وأضاف: "لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض بأن زملاءه أصيبوا بدورهم".
وشدد النادي: "رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".
وتم وضع اللاعب صاحب الـ٢٣ عاماً في الحجر الصحي، في حين أن زملاءه كانوا يستعدون لمواجهة دينامو دريسدن في الدرجة الثانية.
وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس "كورونا".
فيروس كورونا الجديد ألمانيا
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 04:42 PM
كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعب تيمو هوبرز بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوص كإجراءات وقائية.
وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء، أن "هوبرز" تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" في حدث حضره يوم السبت.
وأضاف: "لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض بأن زملاءه أصيبوا بدورهم".
وشدد النادي: "رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".
وتم وضع اللاعب صاحب الـ٢٣ عاماً في الحجر الصحي، في حين أن زملاءه كانوا يستعدون لمواجهة دينامو دريسدن في الدرجة الثانية.
وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس "كورونا".
، إصابة لاعب كرة قدم في نادٍ ألماني بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة لاعب كرة قدم في نادٍ ألماني بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.