، إصابة لاعب كرة قدم في نادٍ ألماني بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف نادي هانوفر الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، عن إصابة لاعب تيمو هوبرز بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم إخضاع زملائه للفحوص كإجراءات وقائية.

وأوضح النادي الألماني في بيان رسمي أصدره، اليوم الأربعاء، أن "هوبرز" تعرض للإصابة بفيروس "كورونا" في حدث حضره يوم السبت.

وأضاف: "لم يتواصل مع زملائه في الفريق منذ إصابته بالعدوى، لذا لا يمكن الافتراض بأن زملاءه أصيبوا بدورهم".

وشدد النادي: "رغم ذلك سنتصرف بمسؤولية، وسيخضع جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني للاختبارات للكشف عن الفيروس كإجراء احترازي".

وتم وضع اللاعب صاحب الـ٢٣ عاماً في الحجر الصحي، في حين أن زملاءه كانوا يستعدون لمواجهة دينامو دريسدن في الدرجة الثانية.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد أعلنت في بيان رسمي عن المباريات التي ستقام بدون جماهير على خليفة تفشي فيروس "كورونا".

فيروس كورونا الجديد ألمانيا