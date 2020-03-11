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أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية بدأت في تطبيق معايير إضافية لضمان نظافة وتعقيم عربات التسوق، ومختلف المعدات في كل الأوقات، بكافة مراكز التسوق بالخبر؛ لتمكين المستهلكين من التسوّق في بيئة صحيّة تمامًا، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة المستهلكين والموظفين من أهم أولوياتها؛ لذا حرصت إدارة الخدمات على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من التزام مراكز التسوق بالمعايير الإضافية للتسوق في بيئة آمنة.
وشدّد على أن تنظيف وتعقيم الأسطح والمساحات المختلفة وعربات التسوق وأجهزة الدفع الآلي يوميًّا؛ يجري حسب المعايير والإجراءات المشددة المعتمدة فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة، إضافة إلى توفير المعقمات على مداخل الأسواق والمراكز التجارية.
وبيّن المهندس سلطان الزايدي اتباع الإرشادات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة لوقاية المجتمع، مع العمل على زيادة الوعي بالإجراءات الصحية بين المستهلكين وتزويدهم بمواد التعقيم باستمرار.فيروس كورونا الجديد الخبر
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 04:33 PM
لضمان نظافة وتعقيم عربات التسوق ومختلف المعدات في كل الأوقات
أكد رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن البلدية بدأت في تطبيق معايير إضافية لضمان نظافة وتعقيم عربات التسوق، ومختلف المعدات في كل الأوقات، بكافة مراكز التسوق بالخبر؛ لتمكين المستهلكين من التسوّق في بيئة صحيّة تمامًا، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة المستهلكين والموظفين من أهم أولوياتها؛ لذا حرصت إدارة الخدمات على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من التزام مراكز التسوق بالمعايير الإضافية للتسوق في بيئة آمنة.
وشدّد على أن تنظيف وتعقيم الأسطح والمساحات المختلفة وعربات التسوق وأجهزة الدفع الآلي يوميًّا؛ يجري حسب المعايير والإجراءات المشددة المعتمدة فيما يتعلق بالنظافة والصحة والسلامة، إضافة إلى توفير المعقمات على مداخل الأسواق والمراكز التجارية.
وبيّن المهندس سلطان الزايدي اتباع الإرشادات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة لوقاية المجتمع، مع العمل على زيادة الوعي بالإجراءات الصحية بين المستهلكين وتزويدهم بمواد التعقيم باستمرار.
، تطبق معايير إضافية لضمان صحة وسلامة المستهلكين في الأسواق بالخبر ،
المصدر : الخليج 365
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