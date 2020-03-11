، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6552.49 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 209.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 6552.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: البحري، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية، والمراعي، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسمنت المدينة، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، وأسمنت أم القرى، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و10.00%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والبحري، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 421.34 نقطة ليقفل عند مستوى 5756.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.
مؤشر الأسهم السعودية
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 04:10 PM
بتداولات تجاوزت 6.3 مليارات ريال لأكثر من 280 مليون سهممؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6552.49 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 209.54 نقطة، ليقفل عند مستوى 6552.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: البحري، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية، والمراعي، والوطنية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أسمنت المدينة، والتأمين العربية، ومجموعة الحكير، وأسمنت أم القرى، والخزف السعودي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و10.00%.
وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، والبحري، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 421.34 نقطة ليقفل عند مستوى 5756.73 نقطة، وبتداولات تجاوزت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 1187 صفقة.
، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 6552.49 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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