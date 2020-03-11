شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة العربية تتسلم أقوى أسلحة الردع في العالم “قادرة على تدمير مدينة بأكملها” شاهد من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسلمت القوات المسلحة المغربية، شحنة جديدة من الأسلحة المتطورة، عبارة عن نظام راجمات الصواريخ الصيني AR2، والذي يعتبر من أقوى أنظمة الرجم بالصواريخ في العالم.

قد يهمك ايضاً:

سعودي راقب زوجته وعندما شاهدها تنزل من سيارة أوبر انتقم منها بطريقة لا تخطر على بال!.. (جريمة هزت المملكة)



علامات في ’’البول أو البراز’’ إذا ظهرت لديك فأنت مصاب بمرض السرطان (تعرف عليها)



من منا لايذكر لطفية ‘‘باب الحارة’’ الفنانة السورية الشهيرة ليليا الأطرش؟؟ لن تصدق كيف ظهرت اليوم بإطلالة جريئة للغاية شاهد (صور)



أسد يلتهم ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم (مشهد يهز القلوب)



شاهد ايهما ’’الافضل’’ لصحتك شرب ’’الماء’’ الدافئ ام البارد؟.. (لن تصدق)



أسد يلتهم ’’تمساح ضخم’’ أثناء نومه.. وعندما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو لأصحاب القلوب القوية)



زوجان يفتحان هدية بعد سنوات من الزواج ليجدو مفاجأة غيرت مجرى حياتهم!.. شاهد





شاهد.. صور ستجعلك حريصا على غسل يديك للوقاية من فيروس كورونا

في ليلة الدخلة.. اختطاف العريس وقتل العروس بطريقة لاتخطر على بال.. والسبب صادم للجميع!

الصين: عشرات الآلاف تعافوا من ’’كورونا’’ بهذا العلاج الطبيعي!



محمد بن سلمان يعلن الحرب على دولة عظمى واضطرابات تهز العالم .. وترامب يتدخل سريعًا لإنقاذ الموقف

مشروب بسيط يعالج التهابات الكلى وينقي الجسم من السموم والغازات.. تناول كوب واحد أسبوعيًا

Advertisements

الكشف عن هوية الفتاة المتعلقة بالفنان كاظم الساهر .. جمال باذخ وأناقة تفوق الخيال!.. هل هي زوجته الجديدة؟ (صور)



نبتة مشهورة رخيصة الثمن لكن فوائدها ’’أغلى من الذهب’’ .. تحميك من السرطان وضغط الدم والزهايمر والخرف



الموت يفجع الأسرة المالكة في السعودية والديوان الملكي يعلن قبل قليل ’’بيان عـاجل’’ .. شاهد ماورد فيه؟

مرجع شيعي يكتشف ’’علاج غريب’’ لفيروس كورونا .. وسخرية واسعة تجتاح مواقع التواصل!.. شاهد

أول تحرك دولي تجاه السعودية ردًا على اعتقال الأميرين ’’أحمد بن عبدالعزيز و محمد بن نايف’’



صينيون يبكون بحرقة بعد توزيع القرآن الكريم في بلادهم لأول مرة بسبب كورونا!.. فيديو يكشف ’’الحقيقة كاملة’’

وداعًا لفيروس ”كورونا”.. دكتور تركي شهير يزف بشرى سارة للعالم (لا داعي للحجر الصحي بعد اليوم)

الأمير أحمد بن عبدالعزيز يوجه رسالته الأخيرة لأسرته.. ومحمد بن سلمان : ’’لا تجرؤوا على معارضة صعودي للعرش’’

الملك سلمان يتنازل عن العرش لنجله محمد في هذا الموعد.. والأمير أحمد بن عبدالعزيز رفض أمرًا للملك قبل اعتقاله بساعات (موقع بريطاني يفجر مفاجآت صادمة)

إذا ظهرت هذه العلامات ’’في أظافرك’’ فأنت مصاب بـ’’انسداد الشرايين وأمراض القلب’’ .. شاهد



الفلكية السعودية تصدر بيان عاجل بشأن “كويكب ضخم يقترب من الأرض ويضربها في هذا الموعد”.. شاهد ماورد فيه؟

وأفادت صفحة القوات المسلحة الملكية المغربية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذا النظام عبارة عن مجموعة شاحنات ثمانية الدفع تحمل كل منها 12 قاذف صواريخ عيار 300 ملم قادر على إطلاق مجموعة متعددة من القذائف الكلاسيكية والعنقودية بمدى يصل إلى أكثر من 150 كيلومترا وهامش خطأ لا يتعدى المتر الواحد لبعض أنواع هذه القذائف، ما يجعله من أقوى منظومات راجمات الصواريخ في العالم”.

دولة عربية تتسلم أقوى أسلحة الردع :



وأكد الجيش المغربي، أن “هذا السلاح يعد من أقوى أسلحة الردع في ترسانة القوات المسلحة الملكية المغربية، حيث إن بطارية من 6 راجمات يمكنها إطلاق 72 صاروخا يصل وزن الواحد منها 800 كلغم محملة بـ 280 كلغم من المواد المتفجرة، في 30 ثانية فقط وإعادة تسليحها في أقل من 30 دقيقة فقط، ما يمكن من تدمير مدينة صغيرة في ظرف دقائق”.



وحدّثت المملكة المغربية في الآونة الأخيرة ترسانتها العسكرية على نحو واسع، إذ أبرمت صفقات عسكرية كبيرة مع دول حليفة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.