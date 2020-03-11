شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي راقب زوجته وعندما شاهدها تنزل من سيارة أوبر انتقم منها بطريقة لا تخطر على بال!.. (جريمة هزت المملكة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا.. عالم بريطاني يفجر “مفاجأة مزلزلة“ ويعلن رسميًا انتهاء معركة كورونا وهذه النتيجة! ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين!.. شاهد ماذا حدث؟ (فيديو)

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