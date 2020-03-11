بالصور.. إزالة استراحات ومباسط وصنادق عشوائية بجبل النور

أزالت لجنة مكافحة الظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة، عددًا من الاستراحات والمباسط العشوائية المخالفة في منطقة جبل النور؛ وذلك ضمن الحملة المنظمة لمكافحة الظواهر السلبية التي شملت الوقوف على جبل الرحمة بمشعر عرفات وجبل ثور، بمشاركة بلدية المعابدة الفرعية والإدارة العامة للنظافة.
وأسفرت الحملة عن إتلاف كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، إضافةً إلى مصادرة عدد من أسطوانات الغاز المستخدمة لتجهيز الأطعمة والوجبات، وإزالة الصنادق التي أقامها المخالفون بطرق عشوائية، وشملت الحملة إزالة المباسط العشوائية في المناطق المحيطة بجبل النور التي يستغلها عدد من المخالفين بعرض وبيع المواد الغذائية والمياه على الزوار بطرق غير صحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الزوار.
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