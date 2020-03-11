سفارة السعودية بالنمسا توجه نصيحة مهمة لرعايا المملكة

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا، أنه بمتابعة من الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا، وحرصاً على المواطنين، فقد أهابت السفارة بالمواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتي سلوفاكيا وسلوفينيا إلى سرعة التنسيق مع شركات الطيران الناقلة (ترانزيت) عبر الدول المدرجة في قائمة تعليق السفر من وإلى المملكة، والتأكد من خط العودة.

ودعت المواطنين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ أو الرد على أي استفسار، وذلك على الأرقام التالية:

- هاتف السفارة: 004313672531 - شؤون السعوديين:00436765029292 - 00436766686697.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، مشيرة إلى أنه تم منح مهلة للمواطنين حتى غد الخميس الموافق 12 مارس الجاري للعودة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «أن الخطوط السعودية فتحت رحلاتها من تركيا اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى 12 مارس الحالي للمواطنين السعوديين (وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات) الراغبين في العودة إلى المملكة».

يأتي ذلك إشارة إلى القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا من وإلى عدة دول من ضمنها جمهورية تركيا.

الجدير بالذكر أن حكومة المملكة أصدرت قرارًا في وقت سابق بمنع سفر المواطنين مؤقتًا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا الجديد.

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وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، حصر 800 حالة مخالطة لمصابين بكورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوضع الصحي للمصابين بالفيروس «جيد.. باستثناء حالة واحدة تعود إلى أمريكي».

وذكر المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمرها اليومي بشأن تطورات كورونا، أن الإجراءات عند كل المنافذ مستمرة، مضيفًا أن إجراءات الحد من التجمعات احترازية؛ وجميعها الإجراءات في هذا الصدد تهدف إلى الحيلولة دون تفشي كورونا.

وقال العالي إن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في الشرقية، وهناك حالة في الرياض وحالة في مكة المكرمة.

وأضاف متحدث الصحة أن متوسط أعمار المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والبالغ عددهم 20 حالة، 47 عامًا، منهم 10 ذكور و10 إناث.

وأوضح أنه تم حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الحالات المصابة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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