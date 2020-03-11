«الشورى» يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

وافق مجلس الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، اليوم الأربعاء، في الجلسة العادية الثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، برئاسة معالي الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس المجلس.

وقال مجلس الشورى، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، إن الموافقة على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المُعاد إلى المجلس يأتي، تستند إلى المادة 17 من نظام المجلس؛ وذلك بحضور محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

على جانب آخر، أعلن مجلس الشورى، في الجلسة نفسها، الموافقة على مشروع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن جانبها، أشادت عضوة الشورى الدكتورة منى آل مشيط، بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، وطالبت بمساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من التعليم العالي، في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة.

فيما أشادت عضوة الشورى الدكتورة فاطمة القرني بدور وزارة الصحة في التوعية بفيروس كورونا، وسبل الوقاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الجديد.