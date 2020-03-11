السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي السفير البريطاني لدى المملكة



الرياض 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومبتون.

واطلع السفير البريطاني خلال اللقاء على ما قدمه المركز للمنكوبين والمحتاجين في 47 دولة حول العالم خصوصًا اليمن، والبرامج الإغاثية التي ينفذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والعلاقات الاستراتيجية العميقة التي تجمع بين المركز ووزارة التنمية البريطانية وسبل تعزيزها.

وأبدى السفير كرومبتون إعجابه بالمستوى المتطور للمركز وعمله المتواصل لإغاثة المتضررين في أنحاء المعمورة.

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15:52ت م

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