السعودية اليوم / جامعة القصيم تعقد لقاءً لمناقشة سير العملية التعليمية الإلكترونية



بريدة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أكد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب, أن العملية التعليمية الإلكترونية تسير بشكل جيد في الجامعة، حيث توجد آلية واضحة تجاه ذلك بفضل وجود عمادة التعلم الإلكتروني وخبرة الجامعة في تطبيق التعليم الإلكتروني في متطلباتها الأمر الذي أعطاها الخبرة الجيدة في الانتقال السلس في ذلك, مبينًا أنه جرى تقديم العديد من المحاضرات عبر المنصات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اللقاء المباشر الذي عقدته الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة القصيم أمس مع عدد من قيادات الجامعة عبر قناة عين، وحساب جامعة القصيم في مقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، لمناقشة سير العملية التعليمية, وأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجامعة بشأن فيروس كورونا.

وبين العضيب أنه قد تم تأجيل وتعليق عدد من الفعاليات والمناسبات التي تشهد تجمعات طلابية، متطرقا إلى دور الجامعة المجتمعي في مثل هذه الحالات الطارئة، حيث أقامت الجامعة عددًا من الفعاليات التوعوية، وما يقارب من 12 حملة توعوية، و13 حملة توعوية وتثقيفية للمجتمع.

من جهته أشار عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور فهد الأحمد إلى بيان الجامعة الذي أوضح الخطوط العريضة التي يمكن أن تسير عليها الأمور الأكاديمية والإدارية والفنية بالجامعة خلال فترة التعليق، حيث رسم هذا البيان الخارطة الواضحة.

فيما أوضح عميد عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور سعد الدوسري, أن التعليق لا يؤثر على الحركة الأكاديمية التي يحتاجها الطالب، مشيرًا إلى أن المقررات يمكن الحصول عليها كاملة دون الحاجة للحضور للجامعة, إذ بلغ عدد الطلاب المستفيدين من ذلك في هذا الفصل الدراسي أكثر من 36 ألف طالب وطالبة.

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15:50ت م

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