السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يُكرم المعلم "الهويشل" لحصوله على جائزة الشيخ حمدان بن راشد



حائل 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام تعليم المنطقة يحيى العماري والمعلم هويشل بن سعود الهويشل الحائز على جائزة الشيخ محمد بن راشد.

وكرم سموه خلال الاستقبال المعلم "الهويشل" بمناسبة تحقيقه المركز الأول بفئة المعلم المتميز بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز للدورة 22 بدولة الامارات العربية المتحدة، مباركاً له تحقيق الإنجاز على مستوى الخليج, وناقلاً تهاني سمو أمير المنطقة، مشيراً إلى أن تحقيقه للجائزة تشريف للمنطقة وحافز لتحقيق مزيد من الجوائز في الأعوام القادمة، مؤكداً حرصه على تكريم كل متميز.

وفي ختام الاستقبال كرم سموه "الهويشل" بدرع تذكاري.

حضر التكريم مدير مركز التميز بتعليم حائل الدكتور طلال الحربي ومدير الإعلام التربوي بتعليم حائل عبدالله الفيحان.

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15:50ت م

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