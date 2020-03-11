السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة ينوه بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة فيروس كورونا



المدينة المنورة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تبني إجراءات استباقية مكثفة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم من خلال احتوائه ومنع انتشاره, وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الدوري الـ14 للمحافظين بالمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال الاجتماع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد على مستوى محافظات المنطقة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية لرفع مستوى الوعي الصحي لدى سكان المحافظات بمخاطر الفيروس وأفضل السبل الوقائية لمكافحة انتشاره، مثمناً سموه التدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية في المنطقة للمواجهة الاستباقية للفيروس والحد من انتشاره والتعامل مع حالات الاشتباه وفق الإجراءات الصحية المعتمدة لدى مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة.

واطلّع سموه على الإجراءات المتخذة في المنشآت الصحية بمحافظات المنطقة التي تتضمن تطبيق البروتوكول المعتمد للتعامل مع حالات الاشتباه من خلال تخصيص 5 فرق للاستجابة السريعة في كل محافظة، إضافة إلى تفعيل نقاط الفرز البصري وتهيئة الفرق الإسعافية والوقائية والعلاجية التي تعمل على مدار الساعة في المستشفيات كافة.

كما اطلّع سموه على جهود مديرية صحة المدينة في توفير جميع مستلزمات التموين الطبي في المحافظات من خلال متابعة المواقع الصحية والتحقق من مدى جاهزيتها بالموارد اللازمة كل 8 ساعات من قبل فرق طوارئ الصحة العامة، إضافة إلى تدريب الممارسين الصحيين والعاملين في جميع مطارات وموانئ المنطقة على التعامل مع مهددات الصحة العامة بكفاءة عالية لتقليل احتمالية وصول الفيروس إلى المنطقة ومحافظاتها.

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15:49ت م

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