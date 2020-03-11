السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لإنجازات إدارة المجاهدين بالمنطقة



جيزان 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، التقرير السنوي الإحصائي لإنجازات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة، الذي سلّمه مديرها اللواء متقاعد محمد بن علي القحطاني.

واستمع سموه لشرح مفصل عما تضمنه التقرير والجهود التي قامت بها الإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بمختلف المناطق، والنتائج التي تم تحقيقها للعام المنصرم 1440هـ ، وما تضمنه التقرير الإحصائي من إنجازات ونجاحات متميزة حققها أفراد المجاهدين.

وأشاد سمو أمير المنطقة بجهود إدارة المجاهدين والجهات الأمنية في دحر المهربين ومكافحة هذه السموم والآفات، وما تحقق لها من إنجازات في الحفاظ على شباب ومكتسبات الوطن ، مؤكداً أهمية الدور المناط بجميع الجهات الأمنية بمنطقة جازان والمواطنين ، وضرورة تضافر الجهود في الإبلاغ والقبض على مروجي تلك السموم.

من جانبه عبر مدير فرع المجاهدين، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على حرصهما ودعمهما لإدارة الفرع، مؤكدًا حرصه وجميع زملائه على مواصلة الجهود واستمرار التطوير ورفع مستوى الأداء لدى جميع منسوبي فرع المجاهدين بالمنطقة للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر أيدهم الله .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي.

// انتهى //

15:48ت م

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