

عرعر 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, الجندي أول في قطاع حرس الحدود بمحافظة رفحاء عبدالعزيز بن خضر الشمري نظير إنقاذه سيدة وأطفالها من حادث مروري, من خلال عرض سيارته أمام سيارة مسرعة لتمكين السيدة وأطفالها من المرور بسلام.

وقدم سموه شكره وتقديره للجندي أول الشمري, مشيداً بتفانيه وشجاعته غير المستغربة على رجال الأمن, منوها بما يقوم به رجال الأمن في المنطقة من جهود في جميع المجالات الأمنية, سائلاً الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء ومكروه، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

فيما عبر الجندي أول الشمري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً أن هذا التكريم دافع له ولزملائه لتأدية المهام المناطة بهم بكل دقة واهتمام، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع.

// انتهى //

15:47ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يكّرم "الشمري" لإنقاذ سيدة وأطفالها من حادث مروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.