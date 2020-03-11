السعودية اليوم / الصحة المصرية: ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 60 حالة



القاهرة 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت إلى 27 حالة سلبية اليوم، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا لمواطن مصري ضمن الأربع حالات التي تم الإعلان عن إصابتهم يوم الاثنين الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم، أن الحالة الصحية لتلك الحالة التي تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية اليوم مستقرة، مشيرا إلى تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها اليوم كانت مخالطة للحالات الأربع التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، ليصبح عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر 60 حالة.

وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر سوى ما تم الإعلان عنه، مبينا أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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15:23ت م

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