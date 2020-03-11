السعودية اليوم / تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا



هاينزبرج (ألمانيا) 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

سجلت ألمانيا اليوم ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت متحدثة باسم منطقة هاينزبرج بولاية شمال الراين - ويستفاليا اليوم أن المريض توفى في مستشفى هايزنبرج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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15:21ت م

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