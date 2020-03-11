السعودية اليوم / المعلم الهويشل يحقق المركز الأول فئة المعلم المتميز في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي



حائل 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

حقق المعلم هويشل بن سعود الهويشل من مدرسة عبدالله بن مسعود الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل المركز الأول في جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز بدورتها ( ٢٢ ) فئة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العربي.

وعبر المعلم الهويشل عن شكره لوزارة التعليم على ما تقدمه للعملية التعليمية وللمعلم، مشيراً إلى أهميةِ جائزة حمدان بن راشد للتميز في الارتقاءِ بجودةِ مخرجاتنا وفقَ رؤيةِ وطنِنا الغالي 2030 .

من جهته بارك مدير مركز التميز بتعليم حائل الدكتور طلال الحربي للمعلم ولتعليم حائل للحصول على المركز الأول في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في فئة المعلم المتميز و لأبناء وبنات الوطن فوزهم واكتساحهم جوائز حمدان بن راشد وكذلك استمرارا التميز واستدامته بعد توفيق الله حيث يعتبر فوز المعلم للمرة الثانية على التوالي بعد حصول المعلمة فاطمة سالم التميمي العام الماضي على الجائزة.

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15:19ت م

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