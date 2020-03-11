السعودية اليوم / وكيل محافظة الأحساء يستقبل فريق رحالة الجزيرة العربية



الأحساء 16 رجب 1441هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

استقبل وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري في مكتبة بالمحافظة اليوم فريق رحالة الجزيرة العربية الذي يضم 100 رحال من مناطق المملكة.

واستمع الجعفري لشرح من قبل مؤسس الفريق وائل الدغفق حول برنامج الجولة التعريفية السياحية للواحة، التي شملت زيارة المعالم التاريخية والطبيعية والتعرف على تاريخ وحضارة الأحساء ومقوماتها ومواردها الاقتصادية، إضافة إلى الالتقاء بالمرشدين السياحيين والتعرف ما تزخر به الأحساء من المواقع الأثرية التاريخية.

//انتهى//

15:18ت م

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