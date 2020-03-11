شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الكويت: تمديد مغادرة المواطنين 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة لدى دولة الكويت، أنه تم تمديد المغادرة النهائية للمواطنين الراغبين في العودة خلال الـ 72 ساعة القادمة، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وكذلك السماح للمقيمين المغادرين المملكة بالعودة ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

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