شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعليق السفر لـ 14 دولة.. «الجوازات» تتفاعل مع تساؤلات «المغردين» والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤلات «المغردين» حول إجراءات العودة والذهاب بعد قرار حكومة المملكة بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى 14 دولة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) ومنع انتشاره وضمان صحة الجميع.

وقال مغرد: "لدي عامل من الجنسية البنجلاديشية أخذ إجازة بتأشيرة ذهاب وعودة، هل يستطيع الرجوع للمملكة هذا الأسبوع؟"

وأوضحت الجوازات: على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا الجديد وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة، عليه أن يقدم شهادة مخبرية (PCR) تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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وعن المختبرات المعتمدة في الخارج لإثبات خلو الشخص من إصابته بالعدوى، أجابت الجوازات بمراجعة ممثلية المملكة في بلد الإقامة لمعرفة المختبرات المعتمدة.

ووجه مغرد آخر قائلاً: "الكفيل أجرى لي خروج نهائي بدون إي مخالصة؟" وأجابت الجوازات بمراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، هيئة تسوية الخلافات العمالية.

وفي ذات السياق أشارت أن المقيمين المتواجدين في المملكة ولديهم تأشيرة خروج نهائي ويرغبون في المغادرة إلى بلدانهم إلى أحد الدول المعلق السفر إليها بسبب فيروس كورونا، يتم السماح لهم بالمغادرة جواً.