الصحة : الحجر الصحي شمل 2500 شخص وفحصنا قرابة ألف مخالط

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن المملكة سجلت حتى الآن 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ثلث هذه الحالات تم رصدها عبر المنافذ الحدودية قبل الدخول إلى المملكة.

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وأوضح أنه تم فحص أكثر من 800 شخص من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه جارٍ توسعة دائرة فحص المخالطين لما يصل إلى ألف شخص.

وتابع خلال المؤتمر الصحي الذي عُقد اليوم أن جميع الحالات المصابة تخضع للعلاج بشكل دقيق فيما تمم عملية تقصي المخالطين باستمرار لافتًا إلى أنه تم عمل إجراءات الفحص لحوالي 3500 شخص فيما تم الحجر الصحي على 2500 شخصًا وتم تطبيق الإجراءات على أكثر من 540 ألف شخص عبر المنافذ.

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