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الكمامة بريال في محلات حفر الباطن بعد اختفائها من الصيدليات
جولات رقابية بعد شكوى من عدم توفر المستلزمات الصحية
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن
اشتكى عدد من أهالي حفر الباطن من عدم توفر الكمامات والمعقمات في الصيدليات وارتفاع أسعارها، حيث قامت “متابعات الخليج 365” بجولة على الصيدليات وتم رصد غياب هذه المستلزمات في العديد من الصيدليات التي وعدت بتوفيرها في القريب العاجل.
وتذمّر عدد من المواطنين من بيع الكمامات في محلات المواد الغذائية حيث تصل القطعة إلى ريال واحد بالرغم من شحّها في الصيدليات.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل الشمري لـ”متابعات الخليج 365” أن وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة تراقب عن كثب توفر المستلزمات الصحية، ومنها الكمامات في الصيدليات، مشيرًا إلى أن صحة حفر الباطن تقوم بجولات مستمرة للتحقق من توفر المستلزمات الصحية بمختلف أنواعها ومنها الكمامات بصيدليات المحافظة، وفي حال عدم توفرها، فنأمل التبليغ على رقم مركز الخدمة ٩٣٧ على مدار الساعة.
وتنصح وزارة الصحة من خلال الرسائل التوعوية التي تقدمها بشكل يومي عبر حساباتها الرسمية في عدم ارتداء الكمامات إلا في حالة الشكوى من أعراض تنفسية مثل العطاس والسعال، أو في حالة الاعتناء بشخص لديه أعراض تنفسية عدا ذلك فلا يحتاج الأشخاص الأصحاء في الظروف الطبيعية إلى لبس الكمامات.
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