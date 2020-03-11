- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم السفارة في الكويت تمدد مهلة مغادرة المواطنين 72 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في الكويت تمدد مهلة مغادرة المواطنين 72 ساعة
السماح بعودة المقيمين ممن لديهم إقامة سارية المفعول
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبّهت السفارة السعودية في الكويت المواطنين المتواجدين هناك إلى أنه تم تمديد فترة المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.
كما أعلنت السفارة أنه تقرر السماح للمقيمين بالعودة إلى السعودية ممن لديهم إقامة سارية المفعول.
وكانت السفارة قالت في بيان لها يوم أمس إنه بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة، وحرصًا على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة، والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، تود السفارة التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا.
وأوضحت السفارة أنها قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم الغد الأربعاء الموافق 1441/07/16هـ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ودعت السفارة المواطنين الراغبين العودة عن طريق الجو الاتصال على الأرقام الموضحة أدناه خلال 24 ساعة.
0096551121069 – 0096551121069 – 0096522550021
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في الكويت تمدد مهلة مغادرة المواطنين 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.