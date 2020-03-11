السفارة في الكويت تمدد مهلة مغادرة المواطنين 72 ساعة

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّهت السفارة السعودية في الكويت المواطنين المتواجدين هناك إلى أنه تم تمديد فترة المغادرة النهائية خلال الـ72 ساعة القادمة اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

كما أعلنت السفارة أنه تقرر السماح للمقيمين بالعودة إلى السعودية ممن لديهم إقامة سارية المفعول.

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وكانت السفارة قالت في بيان لها يوم أمس إنه بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الشقيقة، وحرصًا على المواطنين المقيمين والزائرين لدولة الكويت الشقيقة، والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، تود السفارة التوضيح عن إمكانية العودة عن طريق منفذي الرقعي والخفجي برًا.

وأوضحت السفارة أنها قامت بالتنسيق لرحلة على الخطوط الجوية السعودية من مطار الكويت الدولي مساء يوم الغد الأربعاء الموافق 1441/07/16هـ إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ودعت السفارة المواطنين الراغبين العودة عن طريق الجو الاتصال على الأرقام الموضحة أدناه خلال 24 ساعة.

0096551121069 – 0096551121069 – 0096522550021

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