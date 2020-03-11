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2020-03-11 سحب ممطرة ورياح نشطة على جازان حتى الـ6 مساءً الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات ” العارضة، وفيفا، و هروب “، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً – بمشيئة الله تعالى-.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، والحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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